Passeggiata in piazza dei Cavalieri (Giugno Pisano)

In occasione del Giugno Pisano, una passeggiata in Piazza dei Cavalieri e la Cortevecchia. Giro tra i palazzi dell'antico centro politico della città: i partecipanti entreranno nel Palazzo del Consiglio dei Dodici e nelle chiese di San Sisto e di Santo Stefano dei Cavalieri.



Il ritrovo sarà sabato 24 giugno alle ore 16 davanti la chiesa di San Sisto.



Durata del percorso circa 3 ore.



Info e prenotazioni:

Gabriele: 3408371799

email: info@compagniadellostilepisano.it



L’iniziativa è per i soli soci con il tesseramento in loco. Il costo è di 5 euro a persona e la tessera è valida da questa iniziativa e per tutto l’anno pisano.