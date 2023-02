Passeggiata intorno alle mura di Kinzica

Una passeggiata lungo il percorso esterno delle mura medioevali della città lato sud, da piazza Guerrazzi al Sostegno in via Porta a Mare. I partecipanti vedranno il perimetro, anche nei punti in cui le mura non ci sono più, i bastioni, le torri e le varie modifiche avvenute nei secoli. La passeggiata non avverrà in quota, ma solo lungo il terreno.



La passeggiata avverrà domenica 26 febbraio, con ritrovo alle 15:00 in piazza Guerrazzi (davanti alla statua a Kinzica).



Durata del percorso circa 2 ore e mezza.



Info e prenotazioni:



Gabriele: 3408371799

email: info@compagniadellostilepisano.it



L’iniziativa è per i soli soci con il tesseramento in loco. Il costo è di 5 euro a persona e la tessera è valida da questa iniziativa e per tutto l’anno pisano.