Passeggiata 'Le antiche cateratte dell'Ozzeri'

Una passeggiata alla scoperta del canale Ozzeri, protagonista di uno snodo idraulico unico a Ripafratta. I partecipanti ne percorreranno le sponde lungo la pista ciclopedonale 'G. Puccini' in direzione Lucca, giungendo infine alle sue antiche cateratte, in località Cerasomma. Qui, fino al 1870, l’Ozzeri sfociava in Serchio. Poi le cose sono cambiate…

Per scoprire di più, partecipa alla passeggiata, che consentirà anche di ammirare la Rocca di Ripafratta con le sue torri da un punto di vista privilegiato!



Il RITROVO è alle ore 17:45, con partenza alle 18:00 di domenica 12 giugno presso la piazza di Ripafratta di fronte alla chiesa (parcheggio consigliato presso Stazione FS di Ripafratta). Il percorso è totalmente in piano e consta di circa 6 Km totali. Il rientro in paese è previsto per le 20:30 circa.



La passeggiata è a offerta libera.



Chi vorrà potrà partecipare, al termine della passeggiata, all'AperiVeglia di Ripafratta, nel giardino di Villa Danielli Stefanini e gustare un'apericena con i prodotti de La Bottega di Ripafratta. Il costo dell'apericena è di 15€ (10€ sotto i 12 anni), e va prenotata al momento dell'iscrizione alla passeggiata.



COME ISCRIVERSI

Potete prenotarvi compilando il modulo che trovate al seguente link: https://forms.gle/V9CvnNV6tiP1ZS5e9





info@salviamolarocca.it o 3398358584 (telefono o messaggi, anche whatsapp).