Pisa: passeggiata sulle Mura

Il luogo d'incontro è presso la Torre Santa Maria, in Piazza dei Miracoli. Nel corso del tour saranno illustrati ai partecipanti i Monumenti della celebre Piazza del Duomo visti da una differente prospettiva. Nel corso della passeggiata sarà possibile ammirare altri edifici che rendono Pisa una città unica nel suo genere, come ad esempio la Chiesa di San Francesco, che vede protagonista l'architetto Giovanni di Simone, già autore del Campo Santo. Uno sguardo alla ex fabbrica tessile Marzotto, che oggi ospita il Polo Fibonacci e le Segreterie degli Studenti.

La durata del Tour è 1:30 minuti.



: 349 3025866 Marcella, Guida abilitata dalla Regione Toscana.