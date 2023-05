Passeggiata notturna a Crespina

Venerdì 9 giugno



La passeggiata nasce dall’idea di condurre i partecipanti ad apprezzare nel silenzio e nel buio della notte tutti gli stimoli che vengono dall’ambiente attraverso una situazione inusuale.



Partecipazione gratuita – prenotazione necessaria



Venerdì 9 giugno (con luna gibbosa calante)

Ritrovo: San Rocco

Posteggi: piazzale della chiesa, i Muri

Partenza: ore 21:30

Durata: circa 2 ore

Lunghezza totale: circa 6 km

Dislivello positivo: 113 m

Difficoltà: facile



Percorso ad anello

San Rocco, Belvedere, Carraia, la Montanina, Valdisonzi, Campo Cosimo, arrivo a San Rocco e momento di ristoro.





Si consiglia:

-abbigliamento comodo e pantaloni lunghi

-scarpe da trekking

-repellente per difendersi dai parassiti

-bastoncini per camminare



Nello zaino:

-acqua

-guanti e sacchi per raccogliere eventuali rifiuti durante il tragitto





email: odeporicaets@gmail.com