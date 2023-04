Passeggiata tra i cantieri navali pisani, dai tempi di Giustiniano ai Cavalieri di Santo Stefano

Una passeggiata attraverso le zone che hanno fatto grande la città, ovvero i cantieri navali pisani.

I pertecipanti attraverseranno i secoli dai tempi di Giustiniano fino a quelli dei Cavalieri di Santo Stefano, passando per l'antico arsenale: la Terzanaia.

Parleranno dell'evoluzione della cantieristica cittadina nelle zone interessate con storie, aneddoti e curiosità.

La passeggiata avverrà domenica 23 APRILE, con ritrovo alle 15:00 in piazza Carrara.

Durata del percorso circa 2 ore e mezza.



Info e prenotazioni:

Gabriele: 3408371799

email: info@compagniadellostilepisano.it



L’iniziativa è per i soli soci con il tesseramento in loco. Il costo è di 5 euro a persona e la tessera è valida da questa iniziativa e per tutto l’anno pisano.