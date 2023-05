Passeggiate 'Le Vie in rosa 2023' nel pisano per sostenere i trasporti sanitari per i pazienti oncologici

Resi noti i nuovi calendari delle passeggiate di 'Le Vie in rosa 2023', che tutte le domeniche di maggio coinvolgeranno anche la provincia di Pisa. Nel Valdarno Inferiore i territori interessati sono: San Miniato, Montopoli in Val d'Arno, Santa Croce sull’Arno e Castelfranco di Sotto, dove le città e i parchi si coloreranno di rosa lungo i percorsi creati per l'iniziativa arrivata alla sesta edizione. Vicino i comuni sono Cerreto Guidi, Empoli, Capraia e Limite, Montelupo Fiorentino, Montespertoli, Gambassi Terme, Vinci, Fucecchio e Montaione.

Per aderire all’evento, Astro ha realizzato una nuova t-shirt e la raccolta dei fondi sarà destinata al sostegno dei trasporti sanitari che permettono ai pazienti oncologici di essere accompagnati agli ospedali per le cure. Nella zona del Cuoio sarà il Comune di San Miniato ad ospitare la prima uscita. La partenza è fissata per domenica 7 maggio alle ore 8, dalla Casa Culturale di San Miniato Basso e l’iniziativa è realizzata in concomitanza con la corsa ludico-motoria organizzata dalla Polisportiva Casa Culturale – sezione podismo.

Nel Comune di Montopoli in Val d’Arno l’appuntamento è per domenica 14 maggio alle ore 15.30. La camminata è organizzata in collaborazione con il circolo Arci Tom Benetollo di Marti. Da piazza A. Fantozzi si snoderà un percorso lungo 7,5 km con un dislivello di 150 mt. La camminata sarà accompagnata dalla guida naturalistica Anna Pioppi in un itinerario alla scoperta dei paesaggi, delle erbe, degli alberi e delle tipicità del territorio dell'antico insediamento di Marti, abitato fin dall'epoca etrusca. E' prevista una merenda organizzata dal circolo Arci per la quale sarà richiesto un contributo. Sempre presso il circolo è già acquistabile la maglietta. Un particolare ringraziamento al Presidente Danilo Nacci per la collaborazione.

I Comuni di Santa Croce sull’Arno e Castelfranco di Sotto organizzano una passeggiata naturalistica nel bosco delle Cerbaie in collaborazione con il Consorzio Forestale delle Cerbaie. Alla camminata, che si terrà domenica 14 maggio alle ore 9 con partenza dal Parco Robinson, sarà presente la guida naturalistica Andrea Bernardini, che grazie alla sua competenza e professionalità mostrerà le meraviglie nascoste dei boschi intorno al Parco e lungo la via Francigena e Poggio Adorno. Le t-shirt de 'Le vie in rosa' potranno essere acquistate presso la Pubblica Assistenza, la Misericordia e l’Auser dei rispettivi Comuni.

Il presidente di Astro Paolo Scardigli ha commentato così questa nuova iniziativa: "Speriamo in una bella affluenza perché è con un piccolo aiuto di tanti che si possono realizzare grandi progetti. Fin d’ora voglio ringraziare i Comuni che anche quest’anno hanno aderito alla nostra iniziativa, le Associazioni di volontariato, i tanti esercizi commerciali che si sono resi disponibili alla gestione delle maglie, ai tanti sponsor che stanno aderendo alla nostra richiesta di sostegno e che ringrazieremo tutti uno ad uno. Una vera unione di forze che da sempre ha dato e darà ancora tanti risultati. Con questa raccolta fondi che sarà gestita interamente dall’Associazione Astro con la rendicontazione delle spese sostenute dalle associazioni di volontariato del nostro territorio, potremo permettere ai pazienti oncologici il trasporto presso gli ospedali di cura per tornare a vivere la loro vita più serenamente".