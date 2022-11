Calci: passeggiate in notturna a cavallo per principianti e cavalieri esperti

Un'occasione per scoprire la Valgraziosa in notturna da un punto di vista privilegiato, replicando il percorso degli antichi viandanti sui sentieri che collegano i luoghi più importanti del territorio calcesano. Dalla Torre degli Upezzinghi alla Certosa passando per il convento di Nicosia attraverso boschi, borghi e antiche strade medioevali.

La partenza è al Centro Ippico La Cartuja (nel cuore di Calci) sabato 5 novembre, primo appuntamento di una serie di passeggiate a cavallo che si svolgeranno ogni sabato. Un percorso ad anello che, per tutti, si concluderà con la cena a base di polenta e salsicce. Due le partenze:

- Principianti (anche alla prima esperienza) con ritrovo alle 17; durata della passeggiata 1 ora e mezzo. Per i principianti l’esperienza comprende una lezione in campo prima della passeggiata per imparare i comandi di base ed affrontare in sicurezza il percorso. Per sicurezza un istruttore rimarrà comunque sempre a terra per aiutare i partecipanti in caso di difficoltà. Posti disponibili: massimo 5 persone.

- Cavalieri esperti (con esperienza e in grado di gestire il cavallo in autonomia e andare a trotto), ritrovo alle 18.30; durata della passeggiata 1 ora e mezzo. Posti disponibili: massimo 4 persone.

Nell’attesa del rientro di tutti i partecipanti verrà servito un aperitivo. Cosa portare: abbigliamento da equitazione o jeans, giacca a vento. Sarà fornita a tutti una luce frontale per illuminare la strada ove ci fosse bisogno. Attenzione: divieto assoluto di utilizzare smartphone durante la passeggiata a cavallo. Il costo sarà di 70 euro a persona. Per la prenotazione (obbligatoria) contattare la segreteria dell'associazione Alpha Outdoor Adventures al numero 377 021225 oppure scrivere alla mail alphadventures@gmail.com.