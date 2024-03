'Passo dopo passo', camminata per la XIII Giornata del Fiocchetto Lilla

In occasione della giornata Nazionale per la sensibilizzazione dei disturbi alimentari l'associazione 'La vita oltre lo specchio' ha organizzato un evento associativo.

La proposta per la XIII giornata del Fiocchetto Lilla si svolgerà nella splendida cornice del Parco di San Rossore, dove guidati da Azimut Treks sarà possibile trascorrere un' intera giornata nella natura per ammirarne gli aspetti ambientali, rigenerarsi, ma soprattutto godere di tanta bellezza insieme alle persone che soffrono, con i loro familiari e con gli operatori.

L'appuntamento è per domenica 17 marzo presso il Parco di San Rossore (Pisa), nell’area fruibile, per la camminata di beneficenza e raccolta fondi 'PASSO DOPO PASSO – la speranza in cammino per uscire dal tunnel dei disturbi alimentari'.

L' escursione avrà inizio alle ore 09.30, con pausa pranzo al sacco, e la camminata si concluderà alle ore 16.00.

La giornata terminerà nella Sala Gronchi dell’Ente Parco, per ringraziare i partecipanti e salutare con la merenda offerta dall’associazione 'Noi per Voi'.

L’evento è aperto a tutti.

È necessario iscriversi compilando la scheda d’iscrizione disponibile sul sito web dell'associazione e versando il contributo di 20,00 € a persona (10,00 € per i minori accompagnati) che verranno devoluti per sostenere le attività dell’Associazione.

Maggiori dettagli sono riportati nella locandina allegata.