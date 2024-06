Pattinata amatoriale sul Viale delle Piagge

Domenica 23 giugno tutti alle Piagge per una pattinata in compagnia.

Dalle 9.00 spettacoli ed esibizioni, e un'adrenalinica sprint race!

Dalle 11.00 alle 13.30 il viale sarà chiuso al traffico veicolare e ospiterà tutti gli amanti delle rotelle: pattini artistici, roller, monopattini, skate... tutto ammesso. Non c'è bisogno di essere esperti pattinatori: si va tutti insieme, ognuno al passo che più gli aggrada.



Una festa e un modo particolare per vivere il nostro splendido viale delle Piagge, nella cornice del nostro Giugno pisano.



Sarà presente la Mukki, che offrirà un gadget di benvenuto a tutti i partecipanti.





Gallery