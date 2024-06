Il Paupergeddon Spring 2024 è un evento di Magic The Gathering, il gioco di carte collezionabili più famoso al mondo, in formato Pauper.

Giunti alla nona edizione, è un evento di fama mondiale (si prevede il tutto esaurito per il Main Event del 22 giugno) a cui parteciperanno giocatori da tutta Europa.

L'evento è organizzato da BOOSEMtg Team e Dungeon Street (Pisa), e ospiterà per questa edizione artisti internazionali.

Oltre al main event formato Pauper, ci saranno altri eventi formato Commander (sia EDH che Centurion), Booster Draft dell'ultimo set uscito Modern Horizons 3; domenica 23 ci sarà un Destination Qualifier formato Modern.



Ogni evento ha un suo costo di iscrizione, mentre l'ingresso al PalaTodisco è gratuito.



Qui i link per maggiori info:



https://www.instagram.com/paupergeddon.official/

https://www.facebook.com/share/ykKKiTZk3TcKiu2p/



https://tournamentcenter.gg/magic-the-gathering/