Prosegue la rassegna 'Pausa studio': alla Scuola Normale arriva Diego Marcon

Dopo il dialogo con Lorenza Longhi, martedì 15 novembre alle 18.30 Diego Marcon sarà il secondo ospite di 'Pausa Studio', la rassegna di incontri con giovani artiste e artisti italiani organizzata alla Scuola Normale di Pisa ad ingresso libero. Il suo intervento a 'Pausa Studio', moderato da alcuni studenti del corso di Storia dell’arte, si concentrerà suThe Parents’ Room (2021), un film presentato al Festival di Cannes 2021 ed attualmente incluso nella 59° Esposizione Internazionale d’Arte - La Biennale di Venezia.

The Parents’ Room fa parte dell’indagine che Marcon sta conducendo nel suo lavoro sulle rappresentazioni della realtà attraverso la destrutturazione del linguaggio cinematografico. Girato in pellicola 35 mm e accompagnato da una colonna sonora originale, composta da Federico Chiari e registrata alla Trinity School of Music di Londra, il film si presenta come un pastiche strutturalista che evoca inquietantemente gli anni d’oro del musical e sovverte generi codificati come l’horror, la commedia slapstick, il musical e il cartone animato. Come nei lavori precedenti di Marcon, in particolare Monelle (2017) e Ludwig (2018), il suo interesse per le sfere più cupe della psiche umana si focalizza sul tema ricorrente dell’infanzia per evocare una condizione umana primaria, vulnerabile e in divenire.

Diego Marcon (nato 1985 a Busto Arsizio, vive a Milano) lavora con disegno, film, video e installazione. Il suo lavoro è basato sulla ricerca di un punto di contatto tra il cinema sperimentale strutturalista e il cinema di genere e di intrattenimento. La sua pratica si concentra sul rapporto tra realtà e rappresentazione, indagando l’ontologia dell’immagine in movimento e la possibilità che essa sia uno strumento di indagine della realtà attraverso il fantasmagorico. Nel 2018, Marcon ha vinto il Premio per la Scultura Fondazione Henraux e il MAXXI Bulgari Prize. L'incontro potrà anche essere seguito in streaming sul canale youtube della Scuola Normale. Pausa Studio è a cura degli allievi della Scuola Normale Filippo Bosco, Giorgio Di Domenico, Virginia Magnaghi, Giorgio Motisi, Chiara Pazzaglia. Prossimo appuntamento martedì 22 novembre con l’artista Marco D’Agostin.