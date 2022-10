Cieli stellati, aurore boreali, vulcani, eclissi di sole e meteoriti: torna 'Peccioli… e intorno l’Universo'

'Peccioli… e intorno l’Universo' festeggia quindici anni con un intenso programma di iniziative all’Osservatorio Astronomico di Libbiano e una conferenza al Centro Polivalente. Il prossimo 25 ottobre sarà visibile anche in Italia un'importante eclissi solare, un evento che promette di essere molto interessante perché il diametro del Sole verrà coperto sarà di poco inferiore a un terzo del totale (il 27% per la precisione). Il primo appuntamento pertanto sarà martedì 25 ottobre alle ore 10.30 presso il Centro Astronomico di Libbiano con l’osservazione dell’eclissi parziale di Sole che avrà inizio alle 11.22 e terminerà alle 13.14 (ora locale). Giovedì 3 e venerdì 4 novembre alle ore 9.45 il Centro Astronomico apre le porte alle scolaresche con una vista guidata. Venerdì 4 e giovedì 17 novembre alle ore 21.15 torna il tradizionale appuntamento con l’osservazione pubblica presso il Centro Astronomico con i telescopi della AAAV. Sabato 5 e domenica 6 novembre dalle ore 10 alle 13 sarà possibile partecipare ad una visita guidata con osservazione del Sole.

Per tutti gli eventi la prenotazione è obbligatoria 0587 672158



Presso il Centro Astronomico di Libbiano sarà inoltre allestita la tradizionale mostra di astronomia, dedicata alla collezione di meteoriti, curata dall’Associazione Astrofili Alta Valdera. 'Peccioli… e intorno l’Universo 2022' si trasferisce sabato 5 novembre alle ore 21.15 presso il Centro Polivalente di Peccioli con la conferenza a cura di Sabrina Mugnos dal titolo “Sulle rotte del ghiaccio e del fuoco”. Sabrina Mugnos si è laureata in geologia con indirizzo geochimico vulcanologico presso l’Università degli Studi di Pisa. Giornalista freelance e divulgatrice scientifica di lunga esperienza, ha al suo attivo numerose pubblicazioni, che spaziano dalle tematiche geologiche a quelle astronomiche, fisiche, archeologiche e meteorologiche. Assidua viaggiatrice ed esploratrice, ha sempre le valigie pronte quando il mondo naturale entra in fermento. Durante la conferenza saranno presentati i suoi ultimi libri Atlante del Grande Nord. Alla scoperta di aurore, miti e paesaggi misteriosi (2022) e Draghi sepolti. Viaggio scientifico e sentimentale tra i vulcani d'Italia (2020)

Il programma completo della manifestazione è consultabile su www.fondarte.peccioli.net e su www.astrofilialtavaldera.it (info: 340 5915239).

La partecipazione agli eventi è gratuita. Per gli eventi al Centro Astronomico di Libbiano è obbligatori la prenotazione (telefonando allo 0587 672158). La mostra presso il Centro Astronomico di Libbiano è visitabile in occasione degli appuntamenti in programma a Libbiano. Per la conferenza di Sabrina Mugnos al Centro Polivalente di Peccioli l’ingresso è libero senza

prenotazione.