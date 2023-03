Pedalando oltre lo specchio

Sabato 11 marzo Fiab partecipa a una pedalata in San Rossore per sensibilizzare al tema dei disturbi alimentari e ai benefici dell’andare in bicicletta in collaborazione con l’associazione La vita oltre lo specchio: l’evento è inserito tra le iniziative per il mese della donna promosso dall'Assessorato e dal Consiglio pari opportunità del Comune di Pisa. Il percorso della biciclettata è pianeggiante e alla portata di ogni ciclista. Partenza da piazza Vittorio Emanuele alle 15 alla volta della panchina lilla installata nella tenuta di San Rossore; la pedalata è aperta a tutti, per chi non è socio Fiab è prevista la copertura assicurativa di 2€. Sarà anche possibile noleggiare una bici a pochi metri dalla partenza, presso Smile&Ride (via Mascagni 13) scrivendo a Elena, info@smileandride.it. Per info: Leonora e Ula,info@fiabpisa.it; Patrizia e Annalisa, lavitaoltrelospecchio@gmail.com. e https://www.fiabpisa.it/volantini/PedalandoOltreLoSpecchio.pdf.