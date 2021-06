Pedalando a Pisa tra storia e street art

Pisa viene considerata una delle capitali italiane della Street Art, forma artistica che cominciò a svilupparsi in città dall’ultimo decennio dello scorso secolo. Varie opere di questa forma espressiva sono state spesso associate a fatti e personaggi importanti per al storia della città, che con questa visita i visitatori scopriranno dal Viale delle Piagge fino al quartiere di Porta a Mare.

Visita realizzata in collaborazione con l’associazione stART – Open your eyes



Dettagli della visita:

Prenotazione OBBLIGATORIA fino ad esaurimento posti disponibili

Ritrovo alle ore 20.45 davanti alla chiesa di San Michele degli Scalzi

Presentarsi ciclo muniti

Per contatti e prenotazioni:

Email: discoverpisalucca@gmail.com

Cellulare 3477600782



IMPORTANTE!

Nel rispetto delle disposizioni emanate dalla Regione Toscana e per la vostra sicurezza si ricorda di portare con sé mascherina e gel disinfettante

