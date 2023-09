Pedalata pontederese per l'inaugurazione di un nuovo tratto della ciclopista dell'Arno

In occasione della Settimana europea della mobilità 2023, sabato 16 settembre si inaugura un nuovo tratto della ciclopista dell’Arno, che parte sulla SS 67 al confine tra i comuni di Calcinaia e Pontedera, e finisce dopo circa 10 km in direzione Firenze. Attraversa lo Scolmatore, su corsia protetta ricavata sul ponte esistente, il centro di Pontedera, la frazione di Pietroconti, il Parco fluviale della Rotta, per poi proseguire tra la ferrovia e il fiume fino al limite comunale con Montopoli. E' possibile partecipare all’evento, organizzato dal Comune di Pontedera, insieme con la Federazione italiana ambiente e bicicletta (Fiab).

Il ritrovo è in piazza della Stazione centrale, muniti di bici, in tempo per il treno regionale delle 10.32 per Pontedera, dove ci si unirà agli altri partecipanti e si partirà alla volta di via Maremmana all’incrocio SS67 (Chiesino), per l’inaugurazione ufficiale e la partenza in bici sulla nuova ciclopista. All’arrivo presso il Parco fluviale della Rotta sarà offerto un rinfresco. Il ritorno a Pontedera è previsto dalle 14, il rientro a Pisa sarà a scelta in treno o in bici.

Il tratto del comune di Pontedera è lungo circa 10 km (20 km andata e ritorno), pianeggiante, su pista ciclabile protetta e di qualità. La pedalata pontederese è aperta a tutti; il trasferimento in bici Pisa-Pontedera è riservato ai soci Fiab. Occorre bici propria messa a punto e camera d'aria di scorta. I bambini possono partecipare con bici con ruote di diametro non inferiore a 20”.

Si prega di comunicare la partecipazione inviando una mail a giacomo@fiabpisa.it entro le ore 19.00 di venerdì 15 settembre indicando se da Pisa a Pontedera si viene in treno o bici. Info sul sito www.fiabpisa.it oppure Giacomo via mail o tel. 3475217577 h. 17-20.