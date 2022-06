Pedalata di San Ranieri: biking-life

Giunto al suo ultimo appuntamento, per ripartire da settembre, Biking-Life in occasione di San Ranieri porterà il gruppo lungo la ciclabile che dalle Piagge arriva a Caprona per poi tornare dalla sponda opposta fino alla Torre Guelfa a mirar il tramonto chiudendo il circuito del fiume che bagna la nostra città.

BIKING-LIFE è un progetto pilota di 4 uscite che ha la Filosofia di portare a pedalare, andare in bicicletta consapevolmente con incontri programmati con Professionisti del Settore.

MASSIMO 20 PARTECIPANTI CON PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA



Per tutte le informazioni e prenotarsi visitare il sito https://www.asdarcadia.com/iv-appuntamento-biking-life/