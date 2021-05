Pedalata lungo il percorso del Trammino

La UISP Pisa organizza per mercoledì 2 giugno una pedalata aperta a tutti lungo il percorso storico del Trammino.

L’antica linea del tram, chiamata appunto Trammino, che fino al 1960 ha portato i Pisani dal centro cittadino al mare, è stata riqualificata nel 2020, diventando una pista ciclabile, ultimo tratto della ciclovia dell’Arno.

Il ritrovo è fissato in Largo Uliano Martini alle ore 09.00 e il percorso raggiungerà il UISP Village a Marina di Pisa, dove è previsto un piccolo ristoro.

L’iniziativa è gratuita per i tesserati UISP 2020/21, mentre sarà richiesto un contributo di 5€ per i non soci.

