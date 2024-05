Pedalando alla scoperta di Vicopisano - Castello in Fiore

Domenica 19 maggio l’associazione Fiab Pisa parteciperà a Castello in fiore, la fiera florovivaistica organizzata dal Comune di Vicopisano. Come di consueto, il tragitto da Pisa, di circa 45 km andata e ritorno, sarà percorso in bicicletta e eccezionalmente la partecipazione sarà aperta anche ai non soci.

La partenza da Pisa è alle 10 da piazza San Francesco, è prevista una breve pausa ristoro a Mezzana e quindi, lungo la pista ciclopedonale Lugnano-Noce, una sosta al ricovero per insetti impollinatori Bee&Bee di Vico Verde. L’arrivo a Vicopisano è previsto per le 13, la visita al borgo e il pranzo sono liberi. Durante il percorso di ritorno, diverso da quello di andata, da Caprona si percorrerà la ciclovia dell’Arno. L’arrivo a Pisa è previsto verso le 17.00 sul viale delle Piagge.

Per partecipare occorre iscriversi compilando entro le 21.00 di sabato 18 maggio il modulo, online sul sito di Fiab Pisa, https://forms.gle/ deFDKgdB7hLBkisJ8.

Pur essendo la gita aperta a tutti, chi non è socio Fiab dovrà pagare 2 € per la copertura assicurativa obbligatoria RC in caso di incidente. La gita è sconsigliata ai bambini e alle bici da corsa poiché prevede circa 9 km di sterrato compatto.Si raccomanda di verificare il buono stato di manutenzione della bicicletta e di portare camera d’aria di scorta o kit di riparazione.