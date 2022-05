Cosa sta succedendo a noi e al mondo? Per rispondere a questa domanda e cercare una chiave di lettura dei fatti che ogni giorno toccano la nostra quotidianità, da venerdì 13 a domenica 15 maggio scrittrici e scrittori, scienziate, politici, giornaliste, giornalisti e artisti si ritrovano a Peccioli per la nuova edizione di Pensavo Peccioli, festival nato per discutere in una dimensione piccola e concreta i cambiamenti in atto nel contesto di un borgo toscano, Peccioli, fortemente proiettato verso il futuro.

Si parla di guerra nel reading creato appositamente per Pensavo Peccioli da Andrea Pennacchi tratto dal suo secondo libro 'La guerra dei Bepi', alla ricerca di un senso difficile da cogliere e soprattutto da spiegare, nella guerra vissuta dal nonno in trincea durante la Prima Guerra Mondiale e dal papà in un campo di concentramento durante la seconda. 'Tutte le guerre. Fotografie 1998-2019' è la mostra fotografica di Franco Pagetti esposta al Palazzo Senza Tempo fino al 30 settembre e il titolo dell’incontro con il fotoreporter di guerra che, per primo, ha cambiato il modo di fotografare la guerra e i soggetti delle immagini.



I fatti del mondo vengono analizzati da Adriano Sofri con Marino Sinibaldi, da Giorgio Gori con Luca Sofri e da Michela Murgia. Si discute anche di pandemia, vista come un grande evento trasformazionale da una delle voci più autorevoli della virologia internazionale, Ilaria Capua, e come un dramma raccontato da Gigi Riva da un semplice paese in provincia di Bergamo, Nembro, diventato ne 'Il più crudele dei mesi' il paese più colpito dal Covid-19. Spazio poi alle chiacchiere e alle canzoni con Malika Ayane e al cinema con Paolo Virzì.



Tra gli altri temi affrontati, la moda con Federica Salto, Senior Fashion News Editor di Vogue Italia, la musica con Luca De Gennaro, il fumetto con Riccardo Burchielli e Matteo Stefanelli, i libri con uno dei più importanti editor italiani, Antonio Franchini, la Cina vista da Giada Messetti, le droghe e la natura umana esplorata nei romanzi, nei racconti e nelle raccolte di Antonio Manzini, Michele Battini, Maurizio de Giovanni, Chiara Valerio, Giacomo Papi, protagonista anche del laboratorio di scrittura creativa 'Cosa significa raccontare'.

Pensavo Peccioli, inoltre, fa un gesto concreto per la diffusione della lettura e il sostegno della filiera del libro: dal 13 al 15 maggio il Palazzo Senza Tempo ospiterà un temporary store con otto librerie di zona e la casa editrice Tagete Edizioni, dove i cittadini pecciolesi e dei comuni vicini (Lajatico, Terricciola, Capannoli, Palaia, Casciana Terme Lari, Chianni, Ponsacco, Pontedera) potranno acquistare libri con un sostegno da parte del Comune di Peccioli e della Fondazione Peccioliper pari al 25%.

Pensavo Peccioli rappresenta infine l’occasione per arricchire la cittadina di nuovi spazi comuni: in occasione della Notte dei Musei, il 14 maggio, sarà inaugurato il Balcone sui tetti, nel cuore del centro storico, con vista sul campanile del Bellincioni a cui si accederà dal Museo di Palazzo Pretorio.

Il programma è a cura di Luca Sofri. Pensavo Peccioli è organizzata dalla Fondazione Peccioliper, con il sostegno di Belvedere Spa e in partnership con Il Post.