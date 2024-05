Pensieri di Bo’ alla Festa dell’Allegria a Morrona

Domenica 2 giugno nella meravigliosa cornice della Festa dell'Allegria di Morrona (Terricciola) doppio appuntamento per Pensieri di Bo' Cultura e Teatro APS:

- alle 16.00 LA TRIBU' CHE LEGGE , accampamento di Letture per Ragazze e Ragazzi inserito nel progetto Leggo per Legittima Difesa. L'evento si terrà nei locali della Biblioteca Comunale di Morrona.

Tutte le info sul sito www.leggoperlegittimadifesa.it

- alle ore 18.00 davanti alla Piazza della Chiesa andrà in scena lo spettacolo teatrale EMMA E LE ALTRE , dedicato alle Donne nella Resistenza Italiana, con Aurora Loffredo, Mirka Natali e la musica dal vivo di Stefano Lunardi e Mattia Pagni. Regia di Franco Di Corcia jr. Produzione Teatro di Bo'.



Tutti gli appuntamenti sono gratuiti.





Gallery