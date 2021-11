Pensieri e metafore nel Lied: lezione-concerto alla Leopolda

Domenica 28 novembre, alle ore 17.30, presso la Stazione Leopolda di Pisa (Piazza Francesco Domenico Guerrazzi, 11), l'Associazione degli allievi della Scuola superiore Sant'Anna e il Circolo culturale San Francesco - ACLI arte e spettacolo presenteranno una lezione-concerto dal titolo 'Pensieri e metafore nel Lied: poesia, musica e teoria dell’informazione'.

L'iniziativa è caratterizzata da un approccio interdisciplinare: attraverso la musica di alcuni dei più splendidi Lieder di Franz Schubert e di Robert Schumann, su testi di grandi poeti del Romanticismo tedesco, si potranno analizzare i più vasti rapporti di significato che la parola acquisisce attraverso le sue intonazioni in capolavori come questi. Lo splendido programma sarà introdotto dagli interventi di Marisa Dalla Chiara, filosofa della scienza, e di Eleonora Negri, musicologa. Gli interpreti, il tenore Leonardo De Lisi e il pianista Giovanni Del Vecchio, entrambi docenti del Conservatorio di Firenze, rievocheranno le misteriose figure di Mignon e dell'Arpista, create dalla fantasia di Johann Wolfgang von Goethe nel romanzo Gli anni di apprendistato di Wilhelm Meister, ripreso in musica da Franz Schubert, e ci farà rivivere musicalmente metafore tratte dalla natura, presenti anche nel ciclo schumanniano Dichterliebe op. 48, su liriche di Heinrich Heine. Con questa iniziativa riprendono, dopo la forzata, lunga pausa dovuta alla pandemia, le attività organizzate in sinergia tra l'Associazione allievi della Scuola Sant'Anna e il Circolo San Francesco, che rappresentano un forte momento di arricchimento reciproco e di potenziamento dell'offerta culturale rivolta agli iscritti e a tutta la cittadinanza; un modo di realizzare al meglio i comuni scopi sociali delle due Associazioni e di consolidare il rapporto con il territorio pisano.



Per informazioni contattare: associaizoneallievi@santannapisa.it; info@circoloculturalesanfrancesco.it