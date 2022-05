Pentimentum, monologo di un agente segreto tra sogno e realtà al Teatro Nuovo-Binario Vivo

Un monologo frenetico e serrato, ricco di narrazioni e racconti, con un messaggio intrinseco rivolto alle nuove generazioni. Sabato 14 maggio il Teatro Nuovo-Binario Vivo ospiterà lo spettacolo ‘Pentimentum’ per la regia di Marco Filippi (Produzione Teatro dell’Aglio).

Tornerà a calcare le scene l’impeccabile interprete livornese, Massimiliano Ibba, con un dialogo profondamente travolgente ambientato in uno scenario minimale, riempito piuttosto dallo spessore delle parole. Il protagonista è Alex Kunz, un agente segreto che trovatosi al centro di intrighi internazionali e di oscure trame per la conservazione del potere, si pente per le malefatte viste e compiute e ipotizza di sovvertire un sistema ormai fuori controllo all’umanità. Il messaggio chiuso in un corpo di bottiglia da recapitare alle nuove generazioni è quello di battersi per un mondo migliore, fondato su altri presupposti e su nuovi rapporti e relazioni più umane, per dare una seconda chance al mondo intero. Il monologo a macchia di leopardo sarà ricco di vicende che si dipaneranno in ogni angolo del pianeta coinvolgendo personaggi pittoreschi in bilico tra sogno e realtà. Come in 'un sogno fatto di sogni' in 'un viaggio al termine della notte', sarà alla fine il buio, metafora di metafora, a disvelare la strada per un tempo fatto di tempo perché il futuro non passa mai…

Per i biglietti: prevendite https://www. ciaotickets.com/biglietti/ pentimentum-pisa

Info e prenotazioni: 392 3233535