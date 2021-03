'Pentolaccia con le maschere - Meglio tardi che mai': è questo lo spettacolo che andrà in onda domani venerdì 5 marzo alle 18.30 sulla pagina Facebook del Comune di Vecchiano, a cura delle Associazioni Teatro Spettacolo ATTIESSE e Filarmonica Senofonte Prato, organizzato in collaborazione con l'Amministrazione Comunale ed il Comitato Carnevale. Ancora una volta farà da sfondo all'evento il Teatro Olimpia di Vecchiano. Il Comitato Carnevale ha inoltre dato in prestito due maschere per allestire la scenografia.

Di seguito il programma dell'evento.

Dialoghi:

- “Regali e furti”

(originale)

- “Castelli in aria”

- “L’avventura di Pulcinella” (originale)

Musiche:

- Bill Lee, "Mo metter blues"

- Harbie Hancock,

"Cantalupe Island"