People from Sri Lanka

'People of Sri Lanka': è questo il titolo della mostra fotografica che Niccolò Kirschenbaum inaugurerà nei locali del caffè Voltapagina di Pisa sabato 18 marzo 2023 (Via San Martino 71, Pisa). Suggestivi ritratti, atmosfere spirituali, scene di quotidianità e di street photography si susseguono sullo sfondo dello Sri Lanka e richiami alla tradizione buddista fanno da fil rouge tra le 40 immagini a colori (dimensioni 30x40) con cui Kirschenbaum tenta di interpretare lo Sri Lanka, la sua tradizione e la sua gente.



“Sono partito dalla considerazione chela fotografia di un paesaggio a noi estraneo possa produrre altre immagini nella mente di chi si sofferma a osservare muovendo così un senso di interesse che va oltre il lato estetico - spiega Kirschenbaum - e da qui nasce il mio progetto. Lo Sri Lanka con le sue profonde radici storiche, culturali, spirituali, con la sua magia, rappresenta l’ambientazione ideale per fermare lo sguardo e raccontare una storia”.



L’ingresso è libero, tutti sono invitati. Inaugurazione Sabato 18 Marzo 2023 presso il Caffè Letterario Voltapagina, Via San Martino 71 Pisa





Nei suoi scatti esplora, tra l’altro il tema del rapporto tra identità, memoria genere e territorio.