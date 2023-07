A coronamento della mostra antologica 'I colori dell’anima. Giuseppe Viviani (1898-1965)' che si è conclusa il 25 giugno e che ha suscitato un grande interesse di pubblico e di critica per avere per la prima volta rappresentato tutti gli aspetti della poliedrica personalità dell’artista pisano, si apre ora 'Per Giuseppe Viviani. Omaggio al Principe di Boccadarno', una suggestiva rassegna di 51 incisori italiani che hanno eseguito una o più opere ispirate al suo mondo poetico.



Sarà presentato un ventaglio di opere calcografiche e xilografiche che costituiscono una sorta di diario di bordo, un atlante del viaggio ideale degli artisti attraverso le sale del Museo della Grafica di Palazzo Lanfranchi animate da dipinti, incisioni e disegni che sono state le stazioni figurate, le edicole memoriali del lungo percorso di Giuseppe Viviani.



Gli incisori contemporanei invitati a questo colloquio con il Maestro pisano appartengono a correnti linguistiche ed espressive differenti e hanno lavorato nell’assoluta autonomia e nel rispetto del loro personale linguaggio. È pertanto interessante verificare che cosa della sensibilità e del mondo poetico di Giuseppe Viviani hanno assunto a motivo del loro omaggio, ispirato ai luoghi come Marina di Pisa e Boccadarno, alle presenze creaturali come i cani, i gabbiani, i fiori e le foglie di fico, agli oggetti ricorrenti come le sedie, le gambe ortopediche e le stampe da caccia che sempre abitano le sue opere.



Inaugurazione, sabato 29 luglio, ore 17:30





https://museodellagrafica.sma.unipi.it/2023/07/per-giuseppe-viviani-omaggio-al-principe-di-boccadarno/