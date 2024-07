Il Museo degli Strumenti di Fisica-Ludoteca Scientifica in collaborazione con il Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica e della Cátedra Antero de Quental organizzano un incontro:



Venerdì 12 luglio 2024, ore21:15

Cittadella Galileiana, Largo Padre Renzo Spadoni (Area dei Vecchi Macelli)



Perché in Brasile si parla portoghese?

Con i primi esploratori por mares nunca de antes navegados

Relatori:



Benedetta Campenni (Università di Pisa)



Sergio Giudici (Università di Pisa, Direttore del Museo degli Strumenti di Fisica-Ludoteca Scientifica Sistema Museale Di Ateneo)



In collaborazione con



Valeria Toccoe e Sofia Morabito (Università di Pisa)



La storia del Brasile come colonia portoghese inizia nel 1500, quando il navigatore portoghese Pedro Álvares Cabral approdò sulle sue coste. Seguendo le disposizioni del Trattato di Tordesillas del 1494, le terre che oggi comprendono il Brasile furono assegnate al Portogallo e i portoghesi iniziarono quindi a esplorare e colonizzare l’area, fondando città e portando con sé la lingua, la cultura e la religione portoghese.



Nel corso dei secoli, nonostante le influenze di altri paesi europei, questa rimase la lingua principale a causa della forte presenza e amministrazione coloniale portoghese, tanto che ancora oggi dopo l’indipendenza del Brasile dal Portogallo raggiunta nel 1822, il portoghese rimase la lingua ufficiale del paese.



Evento gratuito, ingresso libero



Accessibile alle persone con disabilità



Maggiori informazioni: ludotecascientifica@gmail.com; tel. + 39 050 2214861 – +39 320 0403946