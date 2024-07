Perché in Brasile si parla portoghese? Con i primi esploratori por mares nunca de antes navegados

Il Museo degli Strumenti di Fisica-Ludoteca Scientifica in collaborazione con il Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica e con la Cátedra Antero de Quental è lieto di annunciare una serata speciale dedicata al Brasile, l’unico paese del Nuovo Mondo in cui si parla portoghese.



Venerdì 12 luglio 2024, ore 21:15

Cittadella Galileiana, Largo Padre Renzo Spadoni (Area dei Vecchi Macelli)



Relatori:



Sergio Giudici (Università di Pisa, Direttore del Museo degli Strumenti di Fisica-Ludoteca Scientifica Sistema Museale Di Ateneo)



Benedetta Campennì (Università di Pisa)



Letture a cura di:



Teatri Della Resistenza



In collaborazione con:



Valeria Tocco e Sofia Morabito (Università di Pisa)





Le radici storiche di questa particolarità linguistica risiedono nel Trattato di Tordesillas, stipulato nel 1494, due anni dopo la scoperta di Cristoforo Colombo. Con questo trattato, Spagna e Portogallo si spartirono il mondo in due emisferi di influenza geopolitica. Le terre a est di un certo meridiano, sarebbero appartenute al Portogallo, mentre quelle a ovest sarebbero state dominio della corona spagnola. Si tratta del primo esempio in cui una linea geografica immaginaria assumeva valore legale di confine.



Questa divisione presentava un problema astronomico non banale: come misurare la longitudine di un luogo. La soluzione fu trovata da Amerigo Vespucci con un geniale metodo basato sul fenomeno astronomico della congiunzione.



Durante la serata, Sergio Giudici, fisico, e Benedetta Campennì, lusitanista, ricorderanno quella antica misura e discuteranno delle conseguenze politico-culturali e linguistiche che ha avuto. Saranno proposte letture a cura dei Teatri Della Resistenza e a seguire si terranno osservazioni astronomiche a cura della Ludoteca Scientifica.



A conclusione verrà offerta la tradizionale caipirinha.



Evento gratuito, ingresso libero



Accessibile alle persone con disabilità



Maggiori informazioni: ludotecascientifica@gmail.com; tel. + 39 050 2214861 – +39 320 0403946