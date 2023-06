'Percorsi'

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Da mercoledì 7 a sabato 10 giugno sul palco della Città del Teatro andranno in scena gli esiti dei laboratori teatrali, organizzati da Fondazione Sipario Toscana, che hanno coinvolto adulti, adolescenti e bambini. Tre gli spettacoli a cura di Flaminia Vannozzi che ne cura la drammaturgia e la regia:



Mercoledì 7 giugno alle 18.30 Regola anagramma regalo del percorso teatrale Solstizi dedicato ai bambini dai 6 ai 10 anni. Una storia che parla delle regole imposte, regole che bloccano ma che fanno anche crescere, una storia che viaggia nell’immaginazione e la mescola all’affetto e alla consapevolezza.



Venerdì 9 giugno alle 21 Ada attraverso lo specchio liberamente ispirato ad Alice attraverso lo specchio di L. Carroll nato dal corso Tok Tok dedicato i ragazzi dagli 11 ai 14 anni. Una storia che parla dei cambiamenti del corpo e delle sicurezze dell’infanzia che cominciano a vacillare, esplorando il tema della ricerca personale e della rappresentazione di sé, un percorso teatrale in cui far emergere le esigenze, i dubbi e le infinite domande, senza giudizio e timore.



Sabato 10 giugno alle 21.30 Vuoto sincronizzato uno studio su Felici i Felici di Yasmina Reza del percorso dedicato agli adulti Stasera mi butto. I personaggi che si alternano sulla scena regalano al pubblico le loro riflessioni più intime, ognuno rivela un segreto, il coro ascolta, commenta, creando una cascata di percezioni, punti di vista, relazioni. Ognuno rincorre la realizzazione di un sé immaginato. Ritrovando alla fine, attraverso la vita e la morte, il senso dell’essere.



Sabato 10 giugno alle 20.30 Discover Antigone spettacolo nato dal laboratorio teatrale. Sulla scena dedicato ai ragazzi dai 14 ai 18 anni a cura di Federico Raffaelli che ne cura la creazione e la regia. Il lavoro principale di creazione è incentrato sulla presenza scenica, sull'intensità extra quotidiana, sul coro, inteso non come massa ma come una e allo stesso tempo più coscienze, e sulla relazione di quest'ultimo con i corifei. Alla scoperta di Antigone, è uno spettacolo in cui, sperimentando attraverso i suoi personaggi e riflettendo sulle sue trame, abbiamo la testimonianza di come la tragedia greca sia un repertorio a cui attingere per rappresentare le questioni più dolorose e problematiche del presente.



L’offerta formativa de La Città del Teatro riprenderà a settembre con nuovi corsi e proposte per tutte le età. Per informazioni sui corsi di formazione e laboratori teatrali contattare Ornella Pampana 050.744400 – int. 3 (ore 9-12) formazione.pampana@lacittadelteatro.it La Città del Teatro via Toscoromagnola 656 Cascina – Pisa