Percorsi incrociati tra oriente e occidente. Pisa, i cavalieri ospitalieri, i templari e Gerusalemme - Visita guidata Riscopriamo Pisa

Continuano i tour guidati con l’iniziativa 'RiscopriAmo Pisa', avviata dal Comune di Pisa. Ogni passeggiata, gratuita, potrà avere al massimo 30 partecipanti, residenti nel Comune o in caso di posti liberi nei Comuni facenti parte dell’ambito Terre di Pisa. Le iscrizioni sono da effettuare sul sito https://tuscanyaround.it/pisa/ e termineranno due giorni prima dell'evento entro le ore 12:00. Una volta effettuata l’iscrizione arriverà un messaggio di conferma.

In caso di disdetta, è obbligatorio cancellarsi dall'evento inviando un'email a touristinfo@turismo.pisa.it indicando il nome del tour e la data entro e non oltre le ore 18:00 del giorno precedente la visita.



Domenica 19 maggio alle ore 18.00 partirà il tour 'Percorsi incrociati tra Oriente e Occidente. Pisa, i Cavalieri Ospitalieri, i Templari e Gerusalemme'.

Punto d'incontro: Piazza Duomo 7 presso Ufficio Turistico del Comune di Pisa.

Ritrovo: 10 minuti prima della partenza del tour.

Dalla piazza del Duomo, che ricorda nella conformazione urbanistica la spianata dei templi e l’Anastasis di Gerusalemme, alla chiesa del Santo Sepolcro, sulle orme di Diotisalvi, dei cavalieri Ospitalieri e dei Templari.

Visita guidata alla riscoperta del legame profondo che legava Pisa all’ oriente, tradotto visivamente anche nel mélange di influenze e riferimenti, arabi e cristiani del romanico pisano.

Dal battistero, ispirato a Diotisalvi dalla chiesa rotonda chiamata Anástasis, costruita su i resti della grotta identificata come luogo di sepoltura del Cristo, l’itinerario continua verso la piazza dei Cavalieri, cuore politico della città medievale, ricostruita ex novo su progetto di Giorgio Vasari per l’ordine Sacro e militare dei cavalieri di Santo Stefano, eredi Cinquecenteschi degli antichi gerosolimitani.



Chiesa a pianta ottagonale, ricca di riferimenti simbolici ed esoterici, ritenuta erroneamente di pertinenza dei templari, divenne successivamente proprietà dei Cavalieri di Malta e rappresenta senza dubbio una delle chiese più misteriose e affascinanti di Pisa che ha lasciato un segno indelebile nel tessuto urbanistico della nostra città.