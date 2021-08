'Percorsi' serata dedicata a bambini e ragazzi a Cascina

Venerdì 27 agosto dalle ore 21.00 in poi, nel giardino della biblioteca di Cascina, si terrà una serata dedicata ai bambini e ai ragazzi con spettacoli, musica e interazione. La serata, organizzata dalla Fondazione Sipario Toscana in collaborazione con il Comune di Cascina in occasione della rassegna 'Metti una sera a Cascina', sarà dedicata alla presentazione 'animata' di 'Percorsi', i corsi di formazione per bambini e ragazzi che si inaugureranno da settembre a La Città del Teatro.

Dalle 21 in poi si alterneranno sulla scena Flaminia Vannozzi con una presentazione che coinvolgerà i più piccoli dedicata al laboratorio di teatro 'Solstizi' (6-10 anni), Federico Raffaelli con una dimostrazione del corso di teatro per ragazzi 'Sulla scena' (11-17 anni), e Marco Dragoni che farà da colonna sonora alla serata presentando il corso 'dj forever' per ragazzi e ragazze dagli 11 ai 17 anni. A La Città del Teatro si terrà inoltre anche un corso di 'Street Art e graffiti' con Freddy Pills ed un laboratorio di alta formazione professionale sull’utilizzo della voce a cura di Francesca della Monica dal titolo 'A voce spiegata'.

Tutte le informazioni sui corsi e sulle modalità di partecipazione sono disponibili al sito www.lacittadelteatro.it oppure inviando una mail a formazione.pampana@lacittadelteatro.it 050.744400 (int.3)

La serata sarà ad ingresso libero.

(È richiesto Green Pass dai 12 anni in poi).

