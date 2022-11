Percorso oro – Museo per le famiglie: progetto nel/col/dal Museo di Palazzo reale di Pisa

Sabato 26 pomeriggio, dalle ore 16.00 alle ore 17.30, continuano con il “Percorso Oro” le avventure al Museo nazionale di Palazzo Reale di Pisa (vedi locandina).

Vi aspettiamo per scoprire insieme le opere d’arte, giocare con loro e partire per altre scoperte!



Gruppi di massimo 12 partecipanti (bambini da 6 anni).

Attività gratuite con biglietto di ingresso al museo, prenotazione obbligatoria.

Per informazioni e prenotazioni: laboratorio.museia@cfs.unipi.it, Elena Niccolai 338.792.12.73



Pisa, Museo nazionale di Palazzo Reale di Pisa, Lungarno Pacinotti 46



Il Progetto educativo Nel/Col/Dal Museo di Palazzo Reale di Pisa è a cura di MUSEIA - Laboratorio di cultura museale del Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere dell'Università di Pisa, in occasione della mostra Eleonora di Toledo e Cosimo de’ Medici, “Coppia nobilissima et bella” (15 ottobre - 17 dicembre 2022) di Direzione regionale musei della Toscana e Museo nazionale di Palazzo Reale di Pisa.