Percorso sensoriale degustazione caffè eventi a Pisa

Sapresti distinguere che tipo di caffè c’è dentro una tazzina semplicemente guardandolo?

Sapevi che esistono più di cento specie diverse di piante di caffè?!



Sempre più persone vogliono sapere che cosa racchiude una tazzina di caffè ma i corsi dedicati al caffè sono spesso dedicati alle sole attrezzature o ai professionisti della caffetteria. Il nostro percorso parte dalla necessità di parlare del caffè come prodotto della terra e mira a dare a tutti, professionisti e non, gli strumenti per poter giudicare un caffè espresso in pochi secondi attraverso l’analisi dei nostri sensi come la vista, l’olfatto, il gusto ed il tatto.

Grazie al nostro sommelier dell'espresso certificato da Aicaf (accademia italiana dei maestri de caffè) e anni di esperienza abbiamo creato un percorso sensoriale che, partendo dalle origini del caffè e della sua coltivazione fino alla creazione delle miscele nella torrefazione, ti insegnerà ad analizzare e giudicare un caffè così da capire esattamente cosa stai bevendo!



Diventa consapevole di cosa stai bevendo o servendo nella tua attività attraverso questo percorso sensoriale!

Durata: 2,5 ore

Posti disponibili: in regola con le disposizioni ministeriali il gruppo sarà composta da un massimo di 6 persone per garantire il distanziamento all’interno dell’aula.

Programma del percorso

1) origini del caffè storiche e geografiche

2) differenze tra arabica e robusta

3) coltivazione e lavorazione

4) torrefazione e tostatura

5) il caffè espresso italiano perfetto

Esperienze sensoriali

1) distinguere arabica e robusta

2) allineamento sensoriale dei partecipanti

3) giudicare un caffè espresso attraverso vista, olfatto, gusto, tatto

4) degustazione di 4 miscele di caffè e 2 monorigine

5) degustare, riconoscere e giudicare un caffè espresso perfetto

Materiale da lavoro incluso nel prezzo.

Prenotazione obbligatoria e pagamento anticipato.

Per info e prenotazioni: 3911709819 o travel.alphadventures@gmail.com



Alla conclusione del percorso sarà rilasciato inoltre ai partecipanti un attestato di partecipazione.