Presentazione del libro 'Perdersi in Europa senza famiglia' al Caracol

Presentazione al Caracol giovedì 16 maggio ore 18,30

modera

Fabrizio Bartelloni

Perdersi in Europa senza famiglia. Storie di minori migranti

di Cecilia Ferrara e Angela Gennaro

“Perdersi in Europa senza famiglia” è il libro scritto per Altreconomia da Cecilia Ferrara e Angela Gennaro, due giornaliste del gruppo Lost in Europe – un pool di 28 reporter di 14 Paesi – che si occupa di non perdere traccia delle storie di questi ragazzi e ragazze, anche molto piccoli, troppo spesso invisibili in Europa. Un lavoro di giornalismo investigativo e collaborativo per rispondere a domande cruciali: quali sono le rotte che utilizzano i minori stranieri non accompagnati per raggiungere l’Europa? Quali sono i pericoli che corrono? L’Unione europea è davvero in grado di accoglierli e proteggerli?



Nel libro emergono su tutto numeri e politiche delle istituzioni, tra reportage dal Mediterraneo centrale e dai confini tra Italia e Francia, il caso della Bosnia e della Grecia, il contrabbando di minori dal Kosovo, l’inchiesta sui bambini vietnamiti trafficati, gli orfani ucraini contesi e la situazione nelle maggiori città italiane con testimonianze sul campo.

Prefazioni di Duccio Facchini e di Geesje van Haren, introduzione di Marco Omizzolo, postfazioni di Isabella Mancini e Ornella Fiore. Un contributo di Qali Nur e Geesje van Haren. In appendice la legge Zampa raccontata da Sandra Zampa e Carla Garlatti.

Copertina di Gianluca Costantini.