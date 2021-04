Con il ritorno in zona gialla della regione Toscana ha riaperto al pubblico l'esposizione PESCI D'APRILE dell'artigiano del colore Fko presso il Caffè Letterario "Volta Pagina" di Pisa.

Le opere sono esposte nel locale di Via San Martino 71 dal 1° Aprile scorso e finalmente potranno essere ammirate dagli avventori di questo splendido spazio nel cuore della città.

La mostra dal titolo autoironico, visto il periodo in cui versa la cultura e tutto il mondo delle arti e dello spettacolo, vuole esporre il percorso creativo di questo giovane che, in maniera quasi inconsapevole, ha visto come uno "scherzo" del destino il finire sulle orme della propria tradizione familiare e culturale.