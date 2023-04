Peter Pan di Collettivo Fontana

Giovedì 20 e venerdì 21 aprile ore 21.15

Debutto della nuova produzione di Fondazione Sipario Toscana

PETER PAN

un progetto di Collettivo Fontana



Giovedì 20 e venerdì 21 aprile alle ore 21 nella sala piccola della Città del Teatro debutterà la nuova produzione di Fondazione Sipario Toscana: PETER PAN un progetto di Collettivo Fontana, compagnia teatrale under 30, il cui percorso inizia durante gli anni di studio presso la Scuola Luca Ronconi del Piccolo Teatro di Milano e l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio D’Amico, ampliandosi poi con collaboratori e compagni di strada provenienti dal mondo della lirica, delle arti visive, della fotografia e della moda.



Collettivo Fontana attraverso questo spettacolo indaga il processo di crescita, in rapporto con la violenza della disillusione e della fine del sogno, disegnando un linguaggio crudo e leggero come l’infanzia.

«Peter Pan e? ambivalente e dispotico: è un passionale, un radicale, un conservativo, nel modo più? puro e spietato dei bambini. L’Isola appare inizialmente come un ideale fantastico di liberta? che si trasforma in un incubo, in una progressiva spaccatura tra aspettativa ed esperienza. Sulla scia de Il signore delle mosche di William Golding, l’Isola diventa un mezzo per indagare le conseguenze di un’utopia. È la fine della favola dei bimbi sperduti. L’idea di regia si basa sullo studio di quadri in compresenza, in un’atmosfera rarefatta e sospesa nella nebbia, passando da sogno a realtà e viceversa.» spiega Caterina Dazzi regista dello spettacolo.

«Dopo una prima parte di analisi delle opere di Barrie -oltre che di autori come Basquiat, Golding, Zeitlin e Rovelli- racconta il drammaturgo Flavio Murialdi -c’è stata una prima stesura, allargando e incrociando la ricerca a diverse discipline. Il lavoro si è poi aperto alle parole della compagnia: abbiamo rimesso in discussione le tematiche e la struttura dell’opera tramite improvvisazioni mirate. Ogni fase, ha concorso a dare vita alla nostra fiaba, alla nostra Isola Che Non C’è, alla nostra banda di Bambini Sperduti.»

Sulla scena cinque attori Michele Eburnea, Luigi Fedele, Sara Mafodda, Aurora Spreafico e Aron Tewelde, per la regia di Caterina Dazzi, la drammaturgia di Flavio Murialdi e i costumi di Francesco Fedele. Una produzione Fondazione Sipario Toscana che con questo spettacolo sostiene la drammaturgia contemporanea degli artisti emergenti.



drammaturgia Flavio Murialdi

regia Caterina Dazzi

con Michele Eburnea, Luigi Fedele, Sara Mafodda, Aurora Spreafico e Aron Tewelde

costumi Francesco Fedele

responsabile di produzione Collettivo Fontana Valeria Bocchia

artwork e grafiche gbrlstrcx

photographer e videomaker Clara Borrelli

sostituzione e collaborazione all’allestimento Claudia Grassi

costruzione scene Luigi Di Giorno

si ringraziano il Teatro Villa Pamphili e Scuola di Teatro Centro Internazionale La Cometa



