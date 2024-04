Peter Pan e i suoi magici aiutanti aspettano i più piccoli e non solo con tante belle storie

Tre appuntamenti nel mese di aprile con Le Favole di Peter Pan, le Letture Teatralizzate itineranti dedicate a Bambini e Bambine del progetto Leggo per Legittima Difesa. Primo appuntamento Domenica 14 alle ore 11 presso la Biblioteca Comunale di Morrona (Via dei Lecci 16), per poi spostarsi, approfittando della bella stagione, il 21 Aprile ore 11 ai Giardini di Via Salaiola (La Rosa) e il 28 ore 16.30 alla Terrazza della Misericordia a Terricciola (Via Terricciolese).



Gli Incontri saranno animati da Peter Pan, attore onorario del Teatro di Bo’, e dai suoi magici aiutanti, pronti a leggere Fiabe, Favole e Racconti per accendere l’immaginazione e far sognare con la fantasia tra regni incantati, città bizzarre e paesaggi fantastici.



Tutti i bambini e non solo sono invitati a prendere parte alle letture. L’iniziativa è gratuita, ma è necessaria la prenotazione ai fini organizzativi al 351.5944009 (Anche Whatsapp).





Per maggiori informazioni: leggoperlegittimadifesa.it/