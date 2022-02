'Piano Solo Corpo Solo' al Teatro Sant'Andrea

Quarto appuntamento per Pisa Jazz Spring Season 2022: domenica 20 febbraio alle 21:15 al Teatro Sant’Andrea di Pisa, Pisa Jazz e Music Pool presentano Piano Solo Corpo Solo, un progetto speciale che unisce i brani composti e suonati da Simone Graziano e la composizione coreografica di Claudia Caldarano.

“Avvertiamo veramente la presenza di un’altra persona a condizione di sentirci soli – Solo così le nostre intime ricerche e complessità possono aprirsi all’altro nella scrittura.” Nell’immediatezza della relazione avviene l’incontro tra le intime ricerche di due solitudini: Piano Solo – brani composti e suonati dal vivo da Simone Graziano per pianoforte a coda preparato (dall’album Embracing the future), e Corpo Solo – composizione coreografica di Claudia Caldarano. Piano solo Corpo solo è una performance/concerto in cui i due artisti ricreano nel suono e nel movimento la condizione intima e solitaria della musica “da camera”, per stabilire un contatto sottile ad personam in uno spazio pubblico, un’esecuzione riservata e intima per un vasto pubblico di singoli. Uno spettacolo emozionante e suggestivo che unisce suono e gesto. Una “Toccata” sulla carezza, sul tattile “gioco con qualcosa che si sottrae”, una nostalgia dell’altro con il tentativo di ricostruire un’assenza, ricordo, fantasia e desiderio.

Piano Solo Corpo Solo è una produzione di mo-wan teatro e Nòva. La musica nasce durante l’ultimo lockdown, registrata nel disco Embracing the Future edito da Auand Records, vincitore dell’Honorable Mentions del magazine newyorkese “The New York City Jazz Records”.