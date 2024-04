Piante monumentali del territorio e parco delle civette a Crespina

Escursione collegata al progetto “Alberi Monumentali”.

La giornata prevede anche, presso il Parco delle Civette, una presentazione su aspetti faunistici del territorio a cura di Antonio Felicioli.



La partecipazione è gratuita – la prenotazione è necessaria



DOMENICA 5 MAGGIO

Ritrovo: ore 9:00 al parcheggio di via Il Colle

Partenza: ore 9.15

Lunghezza: circa 13 km

Durata: circa 7 ore

Difficoltà: media

Dislivello: 190 m

Numero massimo di partecipanti: 30 persone



Pranzo

Al sacco.

Oppure possono essere acquistati panini + vino e acqua durante la sosta presso l’agriturismo “L’Isola” al costo di 8 euro.



ISCRIVITI:

https://odeporica.wordpress.com/2024/04/22/piante-monumentali-del-territorio-e-parco-delle-civette/



Si raccomanda:

-abbigliamento comodo e pantaloni lunghi

-scarpe da trekking con suola scolpita

-berretto

-bastoncini per camminare

-crema di protezione per il sole

-repellente per difendersi dai parassiti



Nello zaino:

-acqua

-guanti e sacchi per raccogliere eventuali rifiuti durante il tragitto



Cani:

Al guinzaglio per tutto il percorso.





email: odeporicaets@gmail.com