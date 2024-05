Piazza Martiri della Libertà e piazza Santa Caterina: due piazze e la loro storia multi centenaria - Visita guidata Riscopriamo Pisa

Continuano i tour guidati con l’iniziativa 'RiscopriAmo Pisa', avviata dal Comune di Pisa. Ogni passeggiata, gratuita, potrà avere al massimo 30 partecipanti, residenti nel Comune o in caso di posti liberi nei Comuni facenti parte dell’ambito Terre di Pisa. Le iscrizioni sono da effettuare sul sito https://tuscanyaround.it/pisa/ e termineranno due giorni prima dell'evento entro le ore 12:00. Una volta effettuata l’iscrizione arriverà un messaggio di conferma.

In caso di disdetta, è obbligatorio cancellarsi dall'evento inviando un'email a touristinfo@turismo.pisa.it indicando il nome del tour e la data entro e non oltre le ore 18:00 del giorno precedente la visita.



Sabato 18 maggio alle ore 18.00 partirà il tour 'Piazza Martiri della Libertà e Piazza Santa Caterina: due piazze e la loro storia multi centenaria'.

Punto d'incontro: Piazza Piazza Santa Caterina davanti alla Chiesa di S.Caterina d'Alessandria.



Visita guidata in uno dei luoghi più caratteristici di Pisa, noto ai suoi cittadini semplicemente come Piazza Santa Caterina. I partecipanti scopriranno la lunga storia che ha inizio nel Medioevo con le tante chiese e conventi, a partire dalla Chiesa di Santa Caterina d’Alessandria, tutti concentrati in poche centinaia di metri quadrati. Scopriranno le trasformazioni dovute alle soppressioni leopoldine di fine ‘700 che lo hanno reso quello che conosciamo oggi.