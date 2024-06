Pic-nic Revolution in San Rossore

L’edizione 2024 di ViviParco, la rassegna culturale ambientale di San Rossore, parte venerdì 28 giugno a Villa Giraffa, dopo l’inaugurazione della mostra fotografica ‘Vivi il Parco’ alle ore 19.00 torna per il terzo anno consecutivo 'Picnic Revolution' musica sul prato con il trio canoro Siska, grazie all’Associazione I Cavalieri, e aperitivo con i prodotti del Parco.

Ingresso gratuito, aperitivo a pagamento su consumazione. nel giardino di Villa Giraffa. Il trio Siska crea momenti di poesia e musica interagendo con il pubblico. Laura, Lorenza e Benedetta Catricalà sono tre sorelle, cantanti e musiciste. Dalla loro unione e comune passione è nato questo progetto musicale in cui la fusione delle loro voci fa da protagonista. Il loro repertorio spazia tra la musica internazionale ed i grandi classici italiani, il tutto rigorosamente riarrangiato per tre voci ed una chitarra. Lo spettacolo è un concerto interattivo, in cui i momenti di musica d’ascolto si alternano con momenti musicali atti a coinvolgere il pubblico, al fine di creare momenti di condivisione all’insegna della buona musica e del divertimento.

Aperitivo con i prodotti del Parco: i formaggi di Pedrazzi, i pinoli biologici di Grassini, il miele di spiaggia di ‘Sapori Mediterranei’ di Donatella Baldi e i vini della Tenuta Mariani. Si invitano i partecipanti a dotarsi di un telo da picnic. E' gradita la prenotazione tramite email assoicavalieri@gmail.com oppure infoline 3355863364.