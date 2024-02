Piccole avanguardie in bicicletta. Gita e visita guidata a Palazzo Blu

Sabato 24 febbraio Fiab Pisa inaugura un programma di gite in bici e visite guidate destinate a bambini e famiglie. La gita di febbraio sarà alla mostra di Palazzo Blu dedicata alle Avanguardie:

Il ritrovo è in piazza Caduti di Cefalonia alle 15.15, la partenza alle 15.30. Il percorso in bici, rivolto a bambini di età superiore ai 5 anni e ai loro accompagnatori, è facile, di circa 3 Km completamente su piste ciclabili, ed è riservato ai soci Fiab. E’ possibile associarsi, o rinnovare, sul sito Fiabpisa.it o prima della partenza. Il successivo ingresso alla mostra per la visita guidata è gratuito per i bambini, costo accompagnatore €10. E’ necessario registrarsi su https://www.fiabpisa.it/piccolinbici.htm. Per info: Leonora, 329 743 3079 o Mattia, 3458583736.