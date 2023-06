Torna la rassegna 'Piccoli Borghi', ciclo di spettacoli nella natura

Dal 23 giugno al 15 luglio al via gli appuntamenti pomeridiani della II edizione di 'Piccoli Borghi: Un palcoscenico nella natura', una rassegna di spettacoli all'aria aperta per bambini e famiglie, organizzata dalla APS Phosphoros con il sostegno della Fondazione Pisa.

Assistere a uno spettacolo teatrale è foriero di esperienze positive ed è per questo che l'Aps Phosphoros ha proposto spettacoli teatrali, nei giardini, nei parchi, in un contesto naturale, nei piccoli borghi, a Buti, Capannoli, Crespina Lorenzana, Terricciola, Santa Croce, Vicopisano, Peccioli per mettere in relazione i più piccoli con la magia e la forza relazionale del teatro.

Il 23 giugno alle ore 18:30 a Santa Croce andrà in scena 'I colori dell'arcobaleno' di Enrico Falaschi con Serena Cercignano e le illustrazioni di Sara Flori: il viaggio esperienziale di Enza che attraverso una serie di incontri e di prove che la porteranno alla conquista dei colori perduti e dei valori simboleggiati da ciascun colore come il coraggio, la sincerità, la fiducia, la speranza, la saggezza e l’altruismo.

Il 24 giugno alle ore ore 18:30 al Parco Giochi l’Arcobaleno a Capannoli (con il patrocinio del Comune di Capannoli) sarà la volta di 'Donato, bimbo un po' sbadato' con Alberto Ierardi: la storia di un bambino che in ecologia è proprio una schiappa ma che riuscirà ad acquisire conoscenze e con impegno diventerà un vero esperto.

L’1 luglio alle ore 18:30 a Capannoli, presso il parco Giochi Lo Scarabocchio (Via Montale) 'Gianni Caro' di Claudio Benvenuti: uno spettacolo con animazione e interazione per avvicinare i più piccoli alla scoperta di Gianni Rodari.

L’8 luglio ore 18:30 presso il parco della Castellina (Santo Pietro Belvedere), con il patrocinio del Comune di Capannoli, le famiglie potranno assistere al 'Chicco di grano', di Angelo Italiano e Sabrina Andreuccetti, regia Enrico Falaschi, con Ilaria Gozzini, una favola dal sapore antico per pupazzi e narrazione, incentrata sull’amore per la natura e la ciclicità delle stagioni.

Il 9 luglio alle ore 19:30 al Parco Dainelli a Buti sarà la volta dello spettacolo 'Il pranzo è servito!' con Marco Sacchetti e Giorgio Vierda, un’occasione ludica e didattica per affrontare una tematica importante: l’alimentazione.

Infine chiuderà il 15 luglio a Crespina 'I colori dell'arcobaleno'.

L’offerta formativa è arricchita dalle proposte per le scuole, che si sono tenute in provincia di Pisa, una soluzione a 'km 0' per permettere la fruizione degli spettacoli nei plessi scolastici, all’aperto, per stimolare i bambini alla fantasia e alla riflessione.

Info: presidenza@phosphoros.it - www.phosphoros.it