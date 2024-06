Torna la rassegna 'Piccoli borghi': un ciclo di spettacoli per i più piccoli

Dal 29 giugno al 27 luglio al via gli appuntamenti pomeridiani, a Capannoli, Buti e Crespina, della terza edizione di 'Piccoli borghi: un palcoscenico nella natura', una rassegna di spettacoli all'aria aperta per bambini e famiglie, organizzata dalla APS Phosphoros con il sostegno della Fondazione Pisa.

La rassegna ha l'obiettivo di abbracciare i diversi territori per permettere ai più piccoli di essere trasportati nel fantastico mondo del teatro, per vivere un’esperienza indimenticabile, immersi nel verde circostante.

Sabato 29 giugno alle ore 18:30 a Capannoli, con il patrocinio del Comune di Capannoli, presso il parco Giochi Lo Scarabocchio (Via Pavese) andrà in scena L’ELEFANTE BRUM BRUM di e con Alberto Ierardi. In una foresta abitava un elefante molto simpatico, conosciuto da tutti per la sua allegria e allo stesso tempo per essere molto, troppo rumoroso. Per sfuggire al suo destino il grande animale intraprenderà un viaggio in città che con difficoltà lo porterà ad accettare i propri limiti e a farli persino diventare dei punti di forza.

Il 6 luglio alle ore 18:30 presso il parco della Castellina (Santo Pietro Belvedere), con il patrocinio del Comune di Capannoli, e il 7 luglio alle ore 19:30 a Buti al Parco Danielli sarà presentato GIANNI CARO di e con Claudio Benvenuti, uno spettacolo emozionante e coinvolgente per trasportare i piccoli spettatori nel fantastico e magico mondo del grande scrittore italiano Gianni Rodari. Attraverso favole, canzoni e filastrocche, con la magia della narrazione e la partecipazione attiva dei bambini, prenderanno vita luoghi incantati, straordinarie avventure e storie popolate da avvincenti personaggi.

Il 13 luglio alle ore 18:30 al Parco Giochi l’Arcobaleno a Capannoli e il 14 luglio alle 19:30 Parco Danielli di Buti sarà la volta di CIPÌ di e con Cecilia Bartoli e Federico Ghelarducci. Un buffo personaggio, un ornitologo, arriva coinvolgendo da subito i bambini e le bambine in una realtà 'altra'. Non si sa da dove arrivi, né dove andrà, l’unica cosa che si può intuire da subito è che è un tipo davvero bizzarro e che finirà per raccontare una storia che non ci si stancherebbe mai di ascoltare: quella di Cipì, piccolo passerotto coraggioso alle prese con un’avventura più grande ed emozionante: quella di crescere, conoscere il mondo e diventare un adulto. Attraverso l’utilizzo di canzoni e giochi di clownerie, i due personaggi coinvolgeranno i bambini e le bambine in un racconto interattivo sull’importanza delle esperienze, il valore del coraggio e la potenza salvifica dell’immaginazione.

Infine chiuderà il 27 luglio a Crespina, IL CHICCO DI GRANO.

Ha ampliato l’offerta formativa la rassegna per le scuole, in provincia di Pisa, che si è organizzata nei giardini delle scuole, offrendo una soluzione a 'km 0', che ha permesso la fruizione ai bambini e li ha stimolati alla fantasia e alla riflessione.

Info: www.phosphoros.it