'Piccoli sogni', spettacolo per bambini alla Città del Teatro di Cascina

Domenica 2 aprile alle 17.00 andrà in scena l'ultimo spettacolo della rassegna 'DOMENICA A TEATRO' della Città del Teatro di Cascina

'PICCOLI SOGNI viaggio nella notte' è uno spettacolo con pupazzi a vista, teatro d’attore, ombre e animazioni video dedicato ai bambini dai 2 anni.

.

Bimbo, il piccolo orso, ama il sole. Ama guardare i suoi raggi attraverso la finestra fino al tramonto, quando la stanza, con tutti i suoi giochi, si colora di rosa. Dopo il tramonto, però, arriva il buio. E quello a Bimbo non piace per niente: tutto diventa scuro, misterioso... e poi, con il buio, arriva anche l’ora di andare a letto e Bimbo non ne ha nessuna voglia.

In tutto quel buio, però, si intravede qualcosa... una lucciola! Ma dove va?

La curiosità è più forte della paura e Bimbo segue quella piccola luce, sarà la sua piccola guida nella notte.

Comincia un viaggio attraverso luoghi conosciuti - la città, il parco - ma che sono molto diversi dal solito, con tutto quel buio... Un viaggio tra ombre e luci sempre diverse, che porterà Bimbo persino a scoprire la Luna, in un piccolo grande volo fino a toccare il cielo.

La notte è quasi finita e si scorgono le prime luci del mattino. Si torna nella stanza, si torna a letto.

E la città? Il parco, gli animali… la luna? Sembra di vederli ancora tra i suoi giochi…

Sarà stato tutto un sogno?



Lo spettacolo ha debuttato all'edizione 2019 del Festival Internazionale di Teatro e Cultura per l’Infanzia “Visioni di Futuro, Visioni di Teatro” (Bologna)

Selezione In-Box Verde 2022



DOMENICA 2 APRILE ORE 17

pupazzi a vista, teatro d’attore, ombre, animazioni video

dai 2 ai 5 anni

durata 45’

sala piccola

Biglietti da 5 a 7,50€+dp

Prevendita presso il teatro dal lun al ven 10-14, il merc anche 17-19, il sab 10-13.

Circuito TIcketone.it e Boxoffice



info 050.744400 - 3458212494 biglietteria@lacittadelteatro.it