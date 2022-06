Piccolo Festival della Fiducia 8-12 giugno 2022

Libri, idee e incontri con grandi personalità provenienti da tutta Italia per il Piccolo Festival della Fiducia, promosso dalla Libreria Pellegrini in collaborazione con la Chiesa Universitaria di San Frediano di Pisa, e la direzione scientifica del Prof. Tommaso Greco.

Spiccano, tra i numerosi ospiti, le presenze di Edmondo Bruti Liberati (Ex Presidente Associazione Nazionale Magistrati) e Gherardo Colombo che presenterà in anteprima nazionale il volume 'Una vita vale tutto', da lui curato assieme a Liliana Segre.

Per il programma completo si consulti il link:



Gallery

https://news.libreriapellegrini.it/evento/piccolo-festival-della-fiducia-8-12-giugno-pisa/