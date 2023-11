'Piccolo sushi', spettacolo per bambini alla Città del Teatro di Cascina

Domenica 26 novembre alle ore 17.00 alla Città del Teatro di Cascina sarà in scena 'PICCOLO SUSHI' spettacolo per bambini dai 6 anni, prodotto da Fondazione Sipario Toscana e Factory Compagnia Transadriatica.



Piccolo Sushi è la storia di un ragazzino che cerca sé stesso, e il suo posto nel mondo. In un angolo sperduto del Giappone, si ritrova, senza volerlo, schiacciato dalle aspettative della sua famiglia, quelle di portare avanti l’attività ereditata, ovvero la vendita del pesce da strada. Ma Sushi, pur mettendocela tutta, non riesce proprio perché i suoi occhi immaginano, le sue mani creano e la sua mente viaggia lontano. Solo una voce lo guida nel suo percorso, una voce fatta di insegnamenti preziosi, gli haiku, che affondano le radici nella cultura giapponese e brillano come stelle per rincuorarlo e indicargli la via.



Un viaggio affascinante in una cultura lontana e ricchissima come quella giapponese, la cui cucina si è imposta in maniera sorprendente in Occidente anche tra i più giovani.



teatro d’attore e di figura

dai 6 anni

durata 50'

sala Margherita Hack



PICCOLO SUSHI

di Tonio de Nitto e Michela Marrazzi

drammaturgia e regia Tonio De Nitto

costumi Lapi Lou

scene Iole Cilento e Porziana Catalano

musiche Paolo Coletta

voice over Mitsuko Morita

un ringraziamento a Simone Tafuro

Una coproduzione Fondazione Sipario Toscana | Factory Compagnia Transadriatica





Biglietti da 5 a 7,50€ + dp

Prevendita presso la biglietteria del teatro dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 14, il mercoledì 10-14 e 17-19, il sabato dalle 10 alle 13.

Prevendita nel circuito Ticketone e on line.

Domenica la biglietteria in teatro aprirà alle ore 16.00

Info 050744400 – 3458212494 biglietteria@lacittadelteatro.it



LA CITTÀ DEL TEATRO Via Tosco Romagnola 656, 56021 Cascina (Pisa)