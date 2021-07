Picnic e costellazioni in Rocca

In occasione delle Notti dell'archeologia, i Musei Civici di San Miniato, venerdì 23 luglio, organizzano sul prato della Torre di Federico II, in collaborazione con R.M. Glamour Ricevimenti, un picnic cui seguirà una mini conferenza sull’Orsa Maggiore nell’antico Egitto che farà fare ai partecipanti un viaggio di oltre 3000 anni per capire meglio l’astronomia degli antichi Egizi. La serata avrà inizio alle ore 19:30 e ciascun partecipante dovrà avere con sé un telo per sedersi sul prato della Rocca.

Prenotazione obbligatoria. Info e prenotazioni: 348 7187908 - sistemamuseale@comune.san-miniato.pi.it oppure 057142745 - ufficio.turismo@sanminiatopromozione.it

