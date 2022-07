Picnic revolution musicale a San Rossore

Venerdì 8 luglio alle 18.30, presso il giardino di Villa Giraffa a Cascine Nuove a San Rossore, la rassegna ViviParco propone il 'Picnic revolution musicale': cantautori, ambiente e buon cibo a cura dell'associazione I Cavalieri. Un aperitivo all'aria aperta: tutti i partecipanti sono invitati a portare un telo da picnic e verrà servito a 10 euro un piatto freddo composto da insalata di farro, riso venere con gamberetti e avocado, insalata di pollo con verdure e patate, un calice di prosecco o una bevanda alternativa. Durante lo svolgimento i 'Piccoli intrusi', attori della Scuola della Pergola di Firenze, creeranno dei momenti di arte e cultura con poesia e musica con voci e chitarre nella scia del cantautorato italiano popolare e di qualità, da Battisti a Lucio Dalla, da Nada a Raffaella Carrà.



tramite la piattaforma Eventbrite, informazioni su www.parcosanrossore.org. Tutti gli appuntamenti si svolgono verso il tramonto, dalle 18.30 alle 20 circa, e sarà possibile andare e venire in battello dal centro di Pisa, previa prenotazione e raggiungimento del minimo numero per attivare il servizio (per informazioni chiamare il centro visite di San Rossore allo 050530101 dal martedì al venerdì dalle 9 alle 13, prezzo 10 euro a persona). La rassegna ViviParco è organizzata dell'Ente Parco con la Regione Toscana, il contributo della Fondazione Pisa ed il patrocinio del Comune di Pisa, e si tiene dal 28 giugno al 29 luglio. La location principale degli eventi, a ingresso gratuito, è il giardino di Villa Giraffa a Cascine Nuove, a pochi passi dall'attracco del battello e dove passerà la ciclopista tirrenica prima di incrociarsi con la ciclopista dell'Arno grazie al futuro ponte ciclopedonale per San Piero. Un posto scelto sia per promuovere la mobilità green sia per valorizzare e far conoscere un'area caratteristica di San Rossore. Durante tutti gli eventi presso il centro Giacomini è possibile visitare la mostra 'Perturbamento' con le opere degli studenti del Liceo Artistico Russoli.