I Musei Civici di San Miniato, in collaborazione con la Cooperativa La Pietra D'Angolo e RM GLAMOUR Ricevimenti, organizzano 'Picnic tra le stelle', una serata all'insegna del relax e dell'archeoastronomia, in occasione delle Notti dell' Archeologia.



Giovedì 29 luglio dalle ore 19:30 un picnic al tramonto comodamente distesi sul prato della Torre di Federico II a San Miniato, a cui seguirà dalle 21:30 una breve intervento di archeoastronomia: l’Orsa Maggiore nell’antico Egitto, un viaggio di 3000 anni nell'astronomia degli antichi Egizi.



La serata avrà inizio alle ore 19:30.

Ciascun partecipante dovrà portare con sé un proprio telo per sedersi sul prato della Rocca.

Costo: 15€ a persona (10 Euro per i bambini sotto i 14 anni)

Prenotazione obbligatoria:

348 7187908 - sistemamuseale@comune.san-miniato.pi.it



oppure057142745 - ufficio.turismo@sanminiatopromozione.it

